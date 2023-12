Sport in tv oggi (giovedì 14 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 14 dicembre: in programma il basket con l’Eurolega, il calcio femminile con la Champions League, il calcio con Europa League e Conference League, gli sport invernali con sci alpino, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle, combinata nordica, e molto altro.

La prima prova cronometrata della discesa femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in programma sabato a Val d’Isère (Francia) si disputerà alle ore 12.15: le atlete al cancelletto di partenza saranno 58 da 17 Paesi, con 10 italiane.

Sofia Goggia poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 15. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 12:35:30.

Saranno al via Federica Brignone con l’8, Sofia Goggia col 15, Nicol Delago col 18, Laura Pirovano col 19, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 26, Monica Zanoner col 37, Elena Dolmen col 46, Teresa Runggaldier col 53 e Roberta Melesi col 55.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 14 dicembre

09.15 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: qualificazioni PGS femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.45 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: qualificazioni PGS maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Val Gardena: discesa maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 1a prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.50 Sci freestyle, Coppa del Mondo Alpe d’Huez: qualificazioni moguls maschili – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: PGS femminile – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: PGS maschile – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau: PCR femminile – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau: PCR maschile – Nessuna copertura tv / streaming

17.30 Snowboard, Coppa del Mondo Copper Mountain: qualificazioni halfpipe femminile – Nessuna copertura tv / streaming

17.35 Sci freestyle, Coppa del Mondo Copper Mountain: qualificazioni big air maschile – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 femminile – eurosport.it, discovery+

18.45 Calcio, Europa League: Roma-Sheriff Tiraspol – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, Now

18.45 Calcio, Conference League: Ferencvaros-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Max, Sky Sport 253, Sky Go, Now

19.05 Sci freestyle, Coppa del Mondo Copper Mountain: qualificazioni big air femminile – Nessuna copertura tv / streaming

19.30 Basket femminile, EuroCup: Friburgo-Venezia – YouTube FIBA The Basketball Channel

19.50 Snowboard, Coppa del Mondo Copper Mountain: qualificazioni halfpipe maschile – Nessuna copertura tv / streaming

20.30 Basket femminile, EuroCup: Sassari-Namur – YouTube FIBA The Basketball Channel

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Virtus Bologna – DAZN, differita ore 23.00 Sky Sport Max, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Europa League: Rakow-Atalanta – TV8 HD, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, tv8.it, Sky Go, Now

21.00 Calcio femminile, Champions League: PSG-Roma – DAZN

