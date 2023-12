LIVE Biathlon, Sprint femminile Lenzerheide 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Oeberg e Tandrevold

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile di Lenzerheide, terza tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Il circus si sposta in Svizzera per una tappa inedita, che prevede 3 gare, per sesso, in 4 giorni e le prime Mass Start stagionali.

L’Italia si affida a Lisa Vittozzi nella Sprint femminile, la terza di quest’avvio di stagione. L’azzurra è partita fortissimo, mantenendo delle percentuali irreali, 96% a terra e 92% in piedi, che l’hanno portata al terzo posto della classifica generale, alle spalle di Tandrevold e Jeanmonnot. L’azzurra è però reduce da un malanno influenzale, il quale l’ha portata ad avere una condizione sugli sci non perfetta. Oltre a Vittozzi per l’Italia ci saranno: Wierer, Passler, Comola e Beatrice Trabucchi.

In ottica generale è da segnalare l’assenza di Jeanmonnot, vincitrice di sprint ed inseguimento ad Oestersund. Le due grandi favorite sono Tandrevold ed Elvira Oeberg, che vorranno ripetere l’ottimo risultato ottenuto settimana scorsa ad Hochfilzen. Attenzione anche alla sorella maggiore, Hanna, in cerca del primo squillo di questa stagione, e alle francesi presenti.

Il via della sprint di Lenzerheide sarà alle 14.15 con la partenza del pettorale numero 1 di Samuela Comola, mentre l’ultima atleta a partire sarà l’estone Kaasik con il numero 88. La sprint sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile di Lenzerheide, terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon, a partire dalle 14.00 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse