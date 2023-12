LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia di scena su una pista gradita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val d’Isère (Francia), primo allenamento in previsione del weekend dedicato alle discipline veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Per la seconda settimana si parla di velocità, e dopo le due gare su tre disputate a Sankt Moritz sono in programma altri due appuntamenti: sabato la discesa e domenica il superG.

Si torna dopo un anno di assenza nella località transalpina della Savoia, dove si gareggerà sulla “Oreiller-Killy” come da tradizione per il settore femminile. Un pendio assai gradito da Sofia Goggia, che sabato sarà al via della discesa libera, per la prima volta dopo tempo immemore, senza il pettorale rosso. La prima discesa infatti l’ha vinta la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin (che in Francia farà solo il SuperG), spegnendo ogni discorso di lotta per la generale, con Goggia seconda. La bergamasca ha quindi voglia di rivincita, e la forma, come dimostrato il superG, è più che buona. La pista francese si cuce addosso alle caratteristiche dell’azzurra, che in queste prove deve esser brava a ritrovare il feeling giusto con la neve e a provare le linee migliori.

Oltre alla campionessa olimpica di specialità del 2018 ci sarà come sempre una forte presenza italiana, con le prospettive che, come in quasi ogni gara del Circo Bianco femminile, sono assai alte. Le avversarie di certo non rimarranno certamente a guardare. L’austriaca Cornelia Huetter si è dimostrata una delle più solide nelle prime due gare, mentre oggi in prova è atteso il grande risultato della sua connazionale Christina Ager. Ci si attende invece una risposta dalle svizzere, Corinne Suter ha fatto poco o nulla a Sankt Moritz, mentre anche Lara Gut-Behrami non è uscita particolarmente contenta dall’ultimo weekend di gare. Occhio poi alla slovena Ilka Stuhec, già protagonista qui in passato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo training verso la discesa libera femminile della Val d’Isère (Francia), in programma sabato in un weekend che prevede anche un superG (domenica), il tutto valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Lo start della prova è previsto per le 12.15, un’ora e trequarti dopo quello prospettato per permettere agli organizzatori di ultimare il lavoro sulla pista. Buon divertimento e buono sci a tutti!

