LIVE Snowboard, PGS Carezza 2023 in DIRETTA: l’ultima gara di Nadya Ochner, azzurri per il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del tradizionale Slalom Gigante parallelo di Snowboard alpino da Carezza, ultima gara della carriera di Nadya Ochner.

Il circuito di Snowboard si trasferisce in Italia: nella giornata di oggi si disputerà un PGS a Carezza, in provincia di Bolzano. Dopodiché ci si trasferirà a Cortina d’Ampezzo per un altro PGS il 16 dicembre. Quella odierna sarà l’ultima gara della carriera agonistica di Nadya Ochner, che vanta una vittoria nel massimo circuito nel 2019 oltre ad altri 4 podi individuali. L’atleta del GS Fiamme Oro vanta anche un 4° posto nella classifica generale di Snowboard alpino altresì nel 2019, sua miglior annata.

L’Italia si presenta a Carezza con ambizioni di podio, inutile nascondersi. Il livignasco Maurizio Bormolini guida i 3 azzurri nella top 11 della classifica di Coppa del Mondo complessiva (PGS+PSL), trovandosi a soli 4 punti dalla leadership di Obmann (AUT). Il veterano Roland Fischnaller (6°), Edwin Coratti (8°) e Mirko Felicetti (11°) sono tutti nomi papabili per il podio. L’Italia come sappiamo è una superpotenza dello snowboard alpino, resta da capire come saranno gli accoppiamenti dopo la qualificazione, sperando che non capitino tutti dalla stessa parte di tabellone e che vadano così auto eliminandosi. Lucia Dalmasso, per quanto riguarda le donne, è l’atleta di punta in questo inizio di stagione. Ottava nella Generale, proverà a issarsi fino alle semifinali e magari attaccare le prime 3 posizioni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del PGS di Carezza che partirà alle 13.15 con il primo ottavo di finale femminile.

