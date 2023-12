Speed skating, Laura Peveri in evidenza a Collalbo nella Coppa del Mondo junior

Calato il sipario sulla prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo junior di speed skating a Collalbo (Italia). Sull’anello di ghiaccio della Ritten Arena, il secondo appuntamento del circuito internazionale giovanile ha preso il via, con la partecipazione di oltre 250 atleti provenienti da ben 27 nazioni differenti.

Sono arrivate due affermazioni tricolori in questo day-1. Nella categoria Neo-seniors, Laura Peveri si è imposta in 4:24.20 a precedere di 1.91 la norvegese Julie Berg Sjøbrend e di 2.94 l’austriaca Anna Molnar. Quinta piazza per Federica Maffei, distanziata di 7.78 da Peveri. Il secondo successo è arrivato dall’accoppiata Mattia Bernabè/Federica Maffei che sempre nella categoria Neo-seniors si è imposta Mixed Relay con il crono di 3:04.81 davanti alla Corea del Sud (3:05.32) e alla Spagna (3:10.58).

Restando sempre a questa categoria, da registrare il settimo posto di Giacomo Zampedri (4:02.66) nei 3000 metri in cui è stato il tedesco Gabriel Groß a fare la voce grossa in 3:55.62. 14° Gianluca Bernardi in 4:07.01. Nei 1000 metri maschili Romedius Thurner ha terminato in decima piazza (1:16.23) e il citato Mattia Bernabè 14° (1:16.58). Il migliore è stato il coreano Kyungrae Kim (1:13.41).

Nella categoria Junior i 1000 metri donne hanno sorriso all’olandese Meike Veen (1:20.69), più distanti le azzurre: Giorgia Aiello 14ma (1:23.98), Maybritt Vigl 15ma (1:24.06) e Giorgia Franceschini 39ma (1:31.06). Poche soddisfazioni anche nella medesima specialità al maschile in casa Italia, considerati il 35° posto di Manuel Carli (1:18.46), il 37° John Bernardi (1:18.79) e il 38° di Simone De Carli (1:19.09). Prova del chilometro che ha visto il successo del coreano Kyungmin Koo (1:11.76).

Posizioni di rincalzo anche nei 3000 metri: tra le donne Noemi Libralesso ed Emily Tormen si sono classificate al 16° e al 17° posto, mentre tra i ragazzi sono arrivati il settimo posto di Manuel Ghiotto, fratello di Davide, il 19° del citato Manuel Carli e il 24° di Gabriele Fichera.

