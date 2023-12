Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Polonia. 12 azzurri in gara

Secondo weekend consecutivo di gara per la Coppa del Mondo di speed skating 2023-2024, che fa tappa in Polonia e per la precisione sul ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in occasione del quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore di pattinaggio velocità su pista lunga.

Ambizioni importanti in casa Italia, pochi giorni dopo lo storico doppio podio firmato da Davide Ghiotto (primo) e Michele Malfatti (terzo) in Norvegia sui 10.000 metri. La spedizione azzurra sarà composta in campo maschile anche dagli specialisti della mass start Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, oltre a Francesco Betti, David Bosa, Riccardo Lorello e Alessio Trentini.

Squadra tricolore meno numerosa nel settore femminile, in cui spicca la presenza di Francesca Lollobrigida nelle Division A dei 1500, 3000 metri e della Mass Start. Il roster italiano selezionato per questa tappa di World Cup verrà completato da Laura Lorenzato, Veronica Luciani e dalla giovane sprinter emergente Serena Pergher.

“Giovannini, dopo la caduta e il taglio alla tibia occorso nella mass start in Norvegia, torna a disposizione e in gara. Siamo contenti di quanto raccolto a Stavanger e di aver visto in particolare due italiani sul podio dei 10 mila. Positivo anche il ritorno sul ghiaccio di Lollobrigida mentre Bosa e Di Stefano hanno un po’ pagato l’influenza sofferta nei giorni precedenti la tappa di Coppa del Mondo. Puntiamo a confermare quanto di buono fatto sin qui e a stupire ancora“, le parole del direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto al sito federale.

Foto: Lapresse