Speed skating, Davide Ghiotto guida il gruppo tricolore a Tomaszów Mazowiecki. Lollobrigida sarà nelle Division A

La Coppa del Mondo di speed skating è giunta al quarto e ultimo appuntamento del 2023. Dopo il week end a Stavanger (Norvegia), si vivrà il fine-settimana sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. All’Arena Lodowa la Nazionale italiana vorrà dare conferma di quanto di buono ottenuto fino a questo momento.

Alla prova dei fatti si è reduci da un percorso mai visto finora. Per la prima volta, la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, ha potuto festeggiare un duplice podio in serie: a Pechino (Cina) Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano erano giunti primo e secondo nella Mass Start, mentre a Stavanger è arrivato il sigillo di Davide Ghiotto e il terzo posto di Michele Malfatti nei 10000 metri.

Per il veneto, si è trattata della seconda affermazione nel massimo circuito internazionale sulla distanza, di cui è campione del mondo in carica e bronzo a Cinque Cerchi. Per Malfatti, nonostante la sua vigilia sia stata condizionata da un attacco febbrile, è arrivato il primo podio in carriera sulla scena internazionale, a testimonianza della sua crescita. In questo contesto, Ghiotto guida la classifica di Coppa del Mondo delle prove distance, mentre il citato Malfatti è in top-5.

I due cercheranno di dar seguito al loro magic moment, cimentandosi nei 5000 metri sul ghiaccio polacco e Ghiotto avrà voglia di rifarsi dopo quanto accaduto nella stagione passata in questa sede, ricordando la squalifica per non aver concesso la precedenza al norvegese Sander Eitrem nel penultimo incrocio di linee dei 5000 metri. Una sanzione che gli costò carissimo, ovvero il successo della Coppa di specialità. Un risultato che avrebbe avuto una valenza storica perché mai dalla nascita del massimo circuito (1985-86), in campo maschile, un azzurro si era fregiato del successo in una classifica di specialità. Davide ci riproverà in questa stagione.

Interessante sarà poi il percorso di Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana, che sta vivendo la sua esperienza agonistica con il piccolo Tommaso al seguito, potrà gareggiare nelle Division A dei 1500, 3000 metri e della Mass Start, sulla base degli ottimi risultati ottenuti in Norvegia nel gruppo “cadetto”. Una “Lollo” più motivata che mai e desiderosa di esprimersi al meglio sul ghiaccio, nonostante le oggettive difficoltà per la pausa dovuta alla maternità. La presenza, però, del suo pargolo è sicuramente fonte di forza per lei.

