Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix 2023: in campo junior lotta aperta nel singolo femminile, giochi chiusi nelle coppie

Va in archivio la prima giornata delle Finali Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, rassegna in scena quest’anno in Cina, nello specifico a Pechino. Nel day 1 di competizioni, oltre allo short delle coppie e individuale maschile, si sono svolti tre segmenti dedicati alla categoria Junior, come da tradizione accorpata a quella maggiore.

In campo femminile dopo lo short è lotta aperta tra la sudcoreana Jia Shin, al momento leader con 69.08, e la super favorita Mao Shimada, seconda con 68.27 e rallentata da una sbavatura nel triplo lutz. Occhio però alla terza classificata Rena Uezono che potrebbe guastare le feste alle due avversarie, vista la sua vicinanza con 67.87.

Più definita la questione in campo maschile, complice la leadership salda del sudcoreano Hyungyeon Kim, bravo a mettere a referto 77.01 seminando il connazionale Juheon Lim, secondo con 73.72 precedendo lo slovacco Adam Hagara, sul gradino più basso del podio con 71.43.

Dominio totale invece nelle coppie d’artistico con il punteggio monstre di Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, team georgiano che ha girato alla stesa intensità dei colleghi Senior segnando 70.48. A distanza siderale infine le due coppie canadesi Kemp-Elizarov (57.91) e Kent-Laliberte Laurent (55.97).

Foto: Valerio Origo