Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Malinin piazza il quadruplo axel nello short e va in testa, ma la gara è aperta

Ilia Malinin sfodera l’artiglieria pesante piazzandosi al comando nello short program individuale maschile, una delle gare clou della prima giornata delle Finali Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, rassegna in scena a Pechino. Per superare la concorrenza infatti lo statunitense ha scritto una pagina indelebile di storia, atterrando per la prima volta in un programma corto il quadruplo axel.

Una scelta che ha portato in dote quasi sedici punti al cosiddetto “Quad God” (Dio dei Quadrupli, come lo chiamano oltreoceano), il quale ha poi tenuto alta l’asticella snocciolando la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop e il triplo axel singolo. Ottenendo poi livello 4 negli elementi a chiamata e ricevendo una valutazione onestamente spropositata sulle componenti del programma l’atleta ha raccolto 106.90 (62.53, 44.37), score valido per il primo posto provvisorio.

Ma i giochi, malgrado il tentativo di andare all in, sono tutt’altro che chiusi. Il detentore del titolo iridato Shoma Uno si trova infatti in seconda posizione a poco meno di novanta centesimi di distanza dal leader, grazie a uno short da 106.02 (58.91, 47.11) maturato dopo una prova pulita imbastita dal quadruplo flip, dal qadruplo toeloop agganciato al triplo toeloop e dal triplo axel.

Sopra i 100 punti anche Yuma “Piuma” Kagiyama, terzo con 103.72 (58.09, 45.63), score arrivato grazie a una performance senza errori dove il nipponico ha sciorinato il quadruplo salchow, la catena quadruplo toeloop/triplo toeloop e dal triplo axel. Delude invece l’attesissimo Adam Siao Him Fa, rimasto frenato per via del salto singolo, il lutz, eseguito soltanto da due giri, dunque chiamato non valido. Defaillance che ha fatto sprofondare il transalpino in zona 88.36 (43.53, 44.83).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ilia MALININ USA 106.90 1 2 Shoma UNO JPN 106.02 2 3 Yuma KAGIYAMA JPN 103.72 3 4 Kao MIURA JPN 94.86 4 5 Kevin AYMOZ FRA 93.20 5 6 Adam SIAO HIM FA FRA 88.36 6

Foto: Valerio Origo