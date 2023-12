Speed skating, Davide Ghiotto è terzo sui 5000 a Tomaszów Mazowiecki e resta al comando della Coppa del Mondo

Davide Ghiotto, dopo il secondo posto ottenuto ieri nel team pursuit con Andrea Giovannini e Michele Malfatti, centra il gradino più basso del podio sui 5000 metri nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating.

A Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, infatti, sul ghiaccio dell’Arena Lodowa, l’azzurro viene battuto dal neerlandese Patrick Roest, primo in 6:18.01, e dal norvegese Hallgeir Engebråten, secondo in 6:23.84, a 5.83, ma Davide Ghiotto chiude con il crono di 6:24.66, a 6.65, sufficiente per il terzo posto.

Il neerlandese Patrick Roest vince il confronto diretto con l’azzurro (erano nella stessa batteria) e si avvicina nella classifica generale delle gare long distances di Coppa del Mondo, nella quale però Davide Ghiotto conserva ancora il primato per due punti, 216 contro 214, a due prove dal termine.

L’italiano parte forte e sembra staccare Roest, il quale, però, con una superlativa seconda parte di gara, riesce a rimontare e superare Ghiotto negli ultimi giri, con l’azzurro che finisce anche dietro al norvegese Hallgeir Engebråten, per 0″82.

Il quarto classificato, il canadese Ted-Jan Bloemen, si ferma a 6:26.25, con un ritardo di 8.24. Alle sue spalle c’è il norvegese Sverre Lunde Pedersen, quinto in 6:27.20, a 9.19, mentre è sesto il belga Bart Swings in 6:27.75, a 9.74, il quale beffa per appena 0.01 Michele Malfatti, settimo in 6:27.76, a 9.75.

Con questo piazzamento, inoltre, Michele Malfatti conferma il quinto posto in classifica generale con 158 punti. In Division B altri due azzurri protagonisti: nono posto per Riccardo Lorello in 6’35″57, tredicesima posizione per Daniele Di Stefano in 6’38″70.

Foto: LaPresse