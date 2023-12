Speed skating, Italia seconda nel team pursuit in Coppa del Mondo! Azzurri in vetta alla classifica!

Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti si ripetono e, dopo quello ottenuto ad Obihiro, conquistano il secondo posto nel team pursuit anche nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), sulla pista dell’Arena Lodowa, gli azzurri chiudono alle spalle del terzetto statunitense e davanti a quello norvegese.

Rispetto alla gara nipponica gli azzurri si confermano alla piazza d’onore, mentre si invertono le formazioni sul primo e sul terzo gradino del podio: in virtù di questi risultati Norvegia, Stati Uniti ed Italia condividono la prima posizione in classifica generale a quota 108. Le tre Nazioni si giocheranno il successo nella specialità sul ghiaccio di Salt Lake City nella tappa in calendario a fine gennaio 2024.

Vittoria per gli Stati Uniti, con il tempo di 3’44″85: Ethan Cepuran, Emery Lehman e Casey Dawson precedono l’Italia che, invece, conclude la prova della Division A alla piazza d’onore con il crono di 3’45″39, con un distacco dal terzetto statunitense di 0″54. Terzo gradino del podio per la Norvegia di Hallgeir Engebraten, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen, con il tempo di 3’46″50 ed un ritardo di 1″65.

Quarta posizione per i Paesi Bassi di Marcel Bosker, Gert Wierda e Bart Hoolwerf, che restano ai piedi del podio con il tempo di 3’49″34 ed un ritardo di 4″49, mentre è quinta la Cina di Shuaihan Wang, Yu Wu e Chuanyi Sun con il crono di 3’49″60 ed un distacco di 4″75, infine è sesto ed ultimo il Giappone di Seitaro Ichinohe, Kotaro Kasahara e Riku Tsuchiya in 3’49″75, a 4″90.

Foto: LaPresse