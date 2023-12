Snowboardcross, nel weekend si gareggia a Cervinia: Michela Moioli vuole tornare al successo

Dopo la prima tappa stagionale a Les Deux Alpes (Francia), la Coppa del Mondo di snowboardcross si sposta a Cervinia, in Italia, per un fine settimana che si preannuncia ricco di emozioni. Si inizierà domani con le qualificazioni, per poi continuare nella giornata di sabato con le fasi finali femminili e maschili. Infine, domenica ci sarà la gara a squadre.

Focalizzando l’attenzione sulla prova individuale femminile, c’è grande attesa in casa Italia per vedere in azione la stella Michela Moioli. Dopo una stagione molto travagliata per via di problemi fisici, la classe 1995 ha iniziato con un ottimo secondo posto (solo la francese Chloe Trespeuch ha fatto meglio di lei) la nuova annata e in questo fine settimana cercherà di tornare al successo in Coppa del Mondo a distanza di quasi due anni dall’ultima volta (29 gennaio 2022 a Cortina d’Ampezzo).

Moioli, che a Cervinia ha già vinto per tre volte (nel 2017, 2019 e 2021), non avrà però ovviamente vita facile, vista la grande quantità di avversarie di ottimo livello. Oltre ovviamente a Trespeuch , infatti, l’italiana dovrà fare grande attenzione soprattutto alla britannica Charlotte Bankes, vincitrice della Coppa del Mondo negli ultimi due anni ma solo 21ma nella prima tappa di quest’anno, alle australiane Josie Baff e Belle Brockhoff (terza a Les Deux Alpes), e alla francese Manon Petit Lenoir, tutte atlete con le carte in regola per poter puntare al successo.

Moioli non sarà l’unica italiana al via. Ci saranno infatti anche Lisa Francesia Boirai, Caterina Carpano, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. Tra queste quella che sembra avere più possibilità di conquistare un risultato di spessore è Belingheri, che tra l’altro è già salita sul podio a Cervinia nel 2019 (terzo posto).

Foto: LaPresse