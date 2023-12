Snowboardcross: il maltempo ribalta il programma dell’opening a Les Deux Alpes

Il maltempo sta condizionando questo primo importante weekend dedicato agli sport invernali. C’è la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Les Deux Alpes che è stata completamente ribaltata a causa delle condizioni climatiche che hanno creato anche problematiche agli impianti transalpini.

Oggi erano in programma le qualifiche delle gare individuali che sono state cancellate, domani dovevano esserci le finali sia per gli uomini che per le donne, che invece sono state spostate a domenica. Anticipata invece la prova a squadre, sempre se ci sarà la possibilità di farla (è meno rischioso annullare la gara a coppie che quella individuale).

Il nuovo programma:

Sabato 2 dicembre

Ore 14.30 Gara a squadre mista

Domenica 3 dicembre

Ore 12.45 Finali maschili e femminili individuali

Foto: Lapresse