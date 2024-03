Snowboardcross: a Mt.St. Anne vincono il solito Grondin e Bankes. Trespeuch vicina alla Coppa

Penultima gara della stagione per la Coppa del Mondo di snowboardcross a Mt. St. Anne, in terra canadese ci si avvicina all’assegnazione della sfera di cristallo al femminile.

Chloe Trespeuch è infatti seconda, ma è ad un passo dal trionfo. A vincere nella gara odierna è la britannica Charlotte Bankes che anticipa due francesi: la già citata Trespeuch e Lea Casta.

Brutta eliminazione in semifinale per Michela Moioli che saluta le chances di trionfare in Coppa: la bergamasca alla fine chiude al sesto posto (seconda nella Small Final).

Tra gli uomini si esalta davanti al pubblico di casa il dominatore della stagione, il canadese Eliot Grondin. Battuti l’australiano Cameron Bolton ed il ceco Radek Houser. Migliore degli azzurri Tommaso Leoni, quattordicesimo.