Skicross, i convocati dell’Italia per il doppio appuntamento di San Candido: 6 azzurri in gara, c’è Deromedis

La Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross prosegue e si trasferisce a San Candido per la terza tappa della stagione, l’ultima dell’anno solare. Sulle nevi altoatesine è previsto un doppio appuntamento per il massimo circuito, con in programma due gare maschili e due eventi femminili individuali tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre.

In realtà si comincerà a fare sul serio già stamattina con le qualificazioni per gara-1, mentre domani si svolgerà la prima fase in vista di gara-2. Nessuna novità nel gruppo azzurro rispetto alle competizioni precedenti in quel di Arosa, con il direttore tecnico Bartolomeo Pala che ha convocato Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yanick Gunsch.

Italia ancora assente purtroppo al femminile, dopo il brutto infortunio al ginocchio sinistro di Jole Galli (stagione finita) ed in attesa di recuperare Lucrezia Fantelli. La selezione tricolore va a caccia della prima Big Final e del primo podio stagionale in Coppa del Mondo, quindi fari puntati in primis sul campione iridato in carica Deromedis e anche su Tomasoni (reduce dal quinto posto in Svizzera).

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SKICROSS INNICHEN

Simone Deromedis

Federico Tomasoni

Edoardo Zorzi

Dominik Zuech

Davide Cazzaniga

Yanick Gunsch

Foto: Pentaphoto

