Skicross, Simone Deromedis inventa la rimonta furente: 2° in Coppa del Mondo a Idre Fjall. Grande lotta per i trofei

A Idre Fjall (Svezia) è andata in scena la penultima gara della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freesyle. Simone Deromedis ha conquistato un pregevole secondo posto, inventandosi una rimonta straripante nell’ultimo settore. L’azzurro è rimasto in ultima posizione dopo la partenza della finale, ma poi nel tratto più veloce prima del traguardo è riuscito a sverniciare di forza il canadese Reece Howden e lo svizzero Alex Fiva, guadagnandosi la piazza d’onore alle spalle dello svedese David Mobaerg.

Si tratta del quarto podio stagionale per il Campione del Mondo, che aveva vinto a St. Moritz il 28 gennaio e a Bakuriani l’11 febbraio, chiudendo poi in seconda piazza a Reiteralm lo scorso 25 febbraio. Seconda parte di annata agonistica davvero pregevole per il nostro portacolori, ormai entrato in una nuova dimensione e sempre più convinto dei propri mezzi. Alla vigilia dell’ultima gara, la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è rovente. David Mobaerg è balzato al comando con 680 punti e precede di due lunghezze Alex Fiva (678), mentre Howden è terzo a quota 641.

La canadese Brittany Phelan ha vinto di forza la gara femminile, esaltandosi nella seconda parte di gara e operando il sorpasso risolutore ai danni della connazionale India Sherret. Si tratta del secondo sigillo stagionale per la nordamericana dopo quello ottenuto lo scorso 25 febbraio a Reiteralm. La svizzera Saskja Lack ha completato il podio precedendo la francese Marielle Berger-Sabbatel. La canadese Marielle Thompson si è imposta nella Small Final e ha chiuso al quinto posto, compiendo un ulteriore passo verso la conquista della Sfera di Cristallo generale: ora vanta 67 punti di vantaggio su Marielle Berger-Sabbatel, che non ha sfruttato una ghiotta occasione per avvicinarsi ulteriormente alla rivale. Il trofeo verrà assegnato nella gara di domani sempre in terra scandinava.