Skicross: Deromedis e Tomasoni si qualificano per gara-1 a Idre Fjäll, Howden velocissimo

Sono appena terminate le qualifiche in quel di Idre Fjäll, località della Svezia che ospita questo fine settimana gli ultimi due appuntamenti della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross. In occasione delle eliminatorie in vista di gara-1 sono due gli atleti italiani a essere riusciti a passare il taglio: Simone Deromedis e Federico Tomasoni.

Il detentore del titolo iridato nello specifico ha centrato un piazzamento al dodicesimo posto, segnando un crono di 1:14:05, ottenendo un GAP di +2.25 rispetto a un davvero velocissimo Reece Howden, leader in 1:11.80 davanti ai padroni di casa David ed Erik Mobaerg, rispettivamente secondo e terzo a +0.14 e +0.25.

Tomasoni si è invece accontentato della ventunesima posizione con +2.74. Mentre sono rimasti fuori dalla top 32 Edoardo Zorzi (trentasettesimo a +4.08), Dominik Zuech (quarantesimo con +4.86), Yanick Gunsch (quarantunesimo con +5.12) e Davide Cazzaniga (quarantatreesimo con +5.72).

Solo tredici infine le partecipanti in campo femminile, dove svetta al primo posto la canadese India Sherret, prima con 1:18.66 precedendo Saskja Lack (+0.52) e Sixtine Cousin (+0.70).