Sci di fondo oggi in tv, staffette Gallivare 2023: orari, programma, streaming, i quartetti dell’Italia

Prima volta delle staffette, quest’oggi, a Gallivare per quel che concerne l’attuale stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. In Svezia il fine settimana va a chiudersi con gli appuntamenti riservati ai quartetti nazionali, con l’usuale alternanza di tecnica classica e libera.

L’Italia schiera un quartetto completo soltanto al maschile, dove le frazioni in classico saranno affidate a Davide Graz e Francesco De Fabiani, con Paolo Ventura ed Elia Barp che si esprimeranno invece a tecnica libera. Tra le donne, infatti, si è creata una questione perlomeno particolare: una staffetta italo-polacca con le tre azzurre presenti in Svezia, e cioè Caterina Ganz, Anna Comarella (in classico), Francesca Franchi e la polacca Izabela Marcisz (in tecnica libera).

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Gallivare con le staffette. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport. Diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GALLIVARE 2023

Domenica 3 dicembre

Ore 9:50 Staffetta 4×7.5 km TC/TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:00 Staffetta 4×7.5 km TC/TL maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GALLIVARE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tutte), RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIA: LE STAFFETTE

UOMINI: Davide Graz, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Elia Barp

DONNE*: Caterina Ganz, Anna Comarella, Francesca Franchi, Izabela Marcisz (POL)

*La staffetta femminile è in realtà listata FIS poiché si tratta di un quartetto con tre italiane e una polacca, dunque non completamente ascrivibile ad alcuno dei due Paesi.

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto