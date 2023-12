Sci di fondo: Golberg a segno nella 10 km di Gallivare, De Fabiani 17°

Sei norvegesi nei primi sette posti al traguardo della 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Gallivare, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. In particolare, l’uomo che ride è Paal Golberg, vincitore della lunga sfida con tutti i suoi connazionali in 21’56″7. Per lui, alla vittoria numero 11 in gare valide per la Sfera di Cristallo, comando preso fin da poco dopo il quinto chilometro e mai più lasciato.

Fallisce l’assalto in formato rimonta di Harald Oestberg Amundsen, secondo a 4″2, ma anche di Iver Tildheim Andersen, terzo a 5″1. Fuori dal podio, dopo aver prima guidato e poi tenuto intorno ai due secondi il divario dal primo, Simen Hegstad Krueger a 5″9. Come intruso, che poi non è realmente tale, c’è lo scozzese Andrew Musgrave a 6″4.

Sesto e settimo, rispettivamente, Didrik Toenseth e Jan Thomas Jenssen, distanti 7″2 e 8″3. Ottavo l’austriaco Mika Vermuelen a 11″1, nono il ceco Michal Novak (che nei primi 5 km è vicinissimo ai norge) a 11″6, infine decimo il settimo norvegese in top ten, Martin Loewstroem Nyenget, a 14″4.

In casa Italia Francesco De Fabiani raccoglie il 17° posto a 42″4 dal vincitore, ma i primi due chilometri vedono un altro protagonista. Elia Barp, infatti, parte decisamente forte prima di chiudere 24° a 56″3, preceduto da un valido Davide Graz 22° a 51″9. 29° posto per Paolo Ventura a 1’03”, 31° per Simone Daprà a 1’06”.

