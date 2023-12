Maratona Valencia 2023 oggi: orario, programma, tv, streaming, favoriti

Appuntamento fissato stamattina alle ore 8.15 per la partenza della Maratona di Valencia 2023, una delle gare più veloci al mondo sulla distanza. L’edizione di quest’anno presenta un cast di alto livello globale, inoltre sono attesi oltre 2 mila italiani al via della manifestazione in terra iberica tra cui Sofiia Yaremchuk.

L’azzurra si è migliorata tanto in stagione correndo in 2h24:02 a Londra il 23 aprile e avvicinandosi così a soli 18 secondi dal record nazionale stabilito da Valeria Straneo in 2h23:44 nel 2012 a Rotterdam. Tra gli uomini saranno impegnati invece Yassine El Fathaoui, reggiano classe 1982 che ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021, e Nekagenet Crippa, reduce dal titolo tricolore nella mezza a Telese Terme con 1h02:40 a metà ottobre.

Volgendo lo sguardo ai corridori stranieri, c’è grande curiosità per l’esordio assoluto in maratona dell’ugandese Joshua Cheptegei, oro mondiale dei 10.000 a Budapest e olimpico nei 5.000 metri, che dovrà però vedersela in primis con l’etiope Kenenisa Bekele, terzo di sempre in 2h01:41 e plurimedagliato iridato e olimpico su pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Valencia 2023. L’evento comincerà alle ore 8.15 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go, Now TV, Eurosport.it e discovery+.

CALENDARIO MARATONA VALENCIA 2023

Domenica 3 dicembre

Ore 8.15 Maratona di Valencia, partenza – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max ed Eurosport 2

PROGRAMMA MARATONA VALENCIA 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Max ed Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, discovery+ ed Eurosport.it, per gli abbonati.

Foto: Lapresse