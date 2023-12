Federica Brignone record di longevità: la meno giovane a vincere in Coppa del Mondo! Storico record in gigante

Federica Brignone ha vinto il gigante di Tremblant e ha così conquistato il primo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta del 22mo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Federica Brignone è diventata l’atleta meno giovane a vincere un gigante di Coppa del Mondo. L’azzurra ha infatti trionfato sulle nevi canadesi all’età di 33 anni e 141 giorni, superando il primato dell’austriaca Anita Wachter (32 anni e 319 giorni).

Come riporta Massimiliano Ambesi, telecronista di Eurosport, soltanto due atlete sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio nel massimo circuito internazionale itinerante a un’età ancora più longeva: si tratta della statunitense Lindsey Vonn (33 anni e 147 giorni in discesa libera) e dell’austriaca Elizabeth Goergl (33 anni e 304 giorni in superG).

Altri numeri certificano la caratura del sigillo odierno firmato dalla valdostana. Federica Brignone ha trionfato in Coppa del Mondo per la nona stagione consecutiva (mai successo in passatto). Quello odierno è il 31mo podio in gigante (come Deborah Compagnoni) e il 58mo complessivo (primato assoluto alle nostre latitudini).

Foto: Lapresse