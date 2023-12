Sci di fondo: Klaebo ferma i propositi di Chanavat e vince a Trondheim. Pellegrino fuori nei quarti

Ancora Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese è padrone a Trondheim nella sprint a tecnica libera: in una finale con cinque norvegesi, l’unico suo avversario è francese, e porta il nome di Lucas Chanavat. Per il transalpino un ritardo di 81 centesimi nella volata decisiva, evidentemente ancora inutile ai fini del tentativo di trovare qualche alternativa reale al re della specialità in maniera consistente.

Terzo posto per Harald Oestberg Amundsen, che onora il pettorale giallo con un ritardo di 1″69. E, del resto, parliamo di uno dei pochissimi in grado di dar realmente fastidio a Klaebo nelle migliori giornate, quando non addirittura di batterlo. Completano il quadro dei finalisti Haavard Solaas Taugboel, Matz William Jenssen ed Erik Valnes, rispettivamente a 2″55, 3″33 e 15″42.

La gara conclusiva si caratterizza in particolare per il fatto che Chanavat comanda in salita, salvo poi finire superato da Klaebo verso il rettilineo finale, nella curva, e a quel punto c’è poco da fare se il bicampione olimpico della specialità si prende la testa. Semplicemente, non lascia scampo. Ed è anche festa norvegese, visto il successo di Kristine Stavaas Skistad nel femminile.

Per Federico Pellegrino ben poca gloria: eliminato nei quarti di finale, e precisamente nella seconda batteria, da quarto classificato a 27 centesimi dallo svedese Edvin Anger (aveva imboccato il rettilineo finale da ultimo). A titolo di classifica, il maggiore degli azzurri è collocato al 20° posto.

