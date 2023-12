Sci di fondo: Klaebo fa tris a Trondheim e vola in testa alla Coppa del Mondo, Davide Graz 17° e miglior italiano

Un, due, tre. A Trondheim non c’è altro vincitore all’infuori di Johannes Hoesflot Klaebo nel settore maschile: è sua anche la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli. Si completa un tris da dominatore assoluto, dopo la sprint di venerdì e lo skiathlon di ieri. Il cambio di passo arriva a metà gara, ed è quello che gli permette di chiudere da trionfatore in 24’43″1.

Alle sue spalle, sempre e costantemente in seconda posizione all’incirca dal momento del dominio di Klaebo, Paal Golberg. Per lui 17″7 di ritardo; 21″1, invece, per colui che completa a sorpresa il podio tutto norvegese, Henrik Doennestad, capace di precedere per 1″9 lo svedese Calle Halfvarsson.

Dalla quinta alla settima posizione ancora norvegesi in spolvero, con Erik Valnes, Didrik Toenseth e Harald Oestberg Amundsen (che perde a favore di Klaebo la leadership in Coppa del Mondo) racchiusi in meno di 4 secondi, rispettivamente a 34″4, 36″9 e 38″2 dal vincitore. Ottavo l’americano Ben Ogden a 44″2, poi gli svedesi William Poromaa e Jens Burman a 56″8.

In casa Italia, considerata la vigilia complicata, si può tirare un sospiro di sollievo. 17° posto per Davide Graz a 1’09”, 20° Elia Barp a 1’11″2, 23° Francesco De Fabiani a 1’15″5, 41° Simone Daprà a 1’38″6 e infine 57° Paolo Ventura a 2’12″3.

