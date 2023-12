Sci alpino, Shiffrin davanti a Vlhova di un soffio nella prima manche a Courchevel

Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, poi il vuoto. La fuoriclasse statunitense e la sua grande rivale slovacca hanno dominato la scena nella prima manche dello slalom in notturna di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Émile Allais, con la tracciatura di Mauro Pini, allenatore di Petra Vlhova, la nativa del Colorado ha centrato il miglior tempo, con la sensazione che solo Petra Vlhova potrà negarle la 92a vittoria in Coppa del Mondo. La seconda manche prenderà il via alle ore 20.45.

Mikaela Shiffrin, partita con il pettorale numero 1, ha completato una prima discesa impeccabile e senza sbavature, con il tempo di 55.24, distanziando proprio Petra Vlhova per appena 17 centesimi. Alle loro spalle i distacchi sono impietosi. Tutte le rivali sono ad oltre un secondo di ritardo, per ribadire come queste due campionesse viaggino su un ritmo impossibile per le altre colleghe.

Al terzo posto, per esempio, troviamo l’austriaca Katharina Liensberger che, finalmente, completa una manche di spessore. Il suo gap, però, parla di 1.06 da Shiffrin. Quarto posto per la statunitense Paula Moltzan addirittura a 1.63, quindi è quinta l’austriaca Katharina Truppe a 1.66.

Sesta l’austriaca Katharina Gallhuber a 1.69, quindi settima la croata Zrinka Ljutic a 1.90, ottava la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 1.95, nona la svedese Sara Hector a 1.96, mentre chiude la top10 la sua connazionale Hanna Aronsson Elfman a 2.03. Pochi sorrisi in casa Italia. Al momento solo Marta Rossetti è in lizza per disputare la seconda manche avendo chiuso a 2.77 (si trova attorno alla 20a posizione). Già eliminata in vista della seconda manche Beatrice Sola a quasi 5 secondi (+4.81). Escono di scena invece, Lara Della Mea e Martina Peterlini.

Foto: LaPresse

