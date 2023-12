Sci alpino, per le gare di Adelboden della Coppa del Mondo arriva il nulla osta della FIS

A poche ore dal nulla osta dato a Kranjska Gora, arriva un nuovo ok da parte della FIS, la Federazione Internazionale dello Sci, questa volta per quel che riguarda le gare di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023-2024 di Adelboden (Svizzera).

Il controllo ufficiale della neve compiuto oggi, giovedì 28 dicembre, ha dato infatti esito positivo: come previsto, le gare si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 gennaio. Nel primo fine settimana del nuovo anno solare si disputeranno uno slalom gigante ed uno slalom speciale.

In entrambe le giornate di gara la prima manche scatterà alle ore 10.30, con inversione dei migliori 30 della prima run a partire dalle ore 13.30. Nelle stesse giornate le donne come detto, saranno in gara a Kranjska Gora (Slovenia), con orari anticipati di un’ora rispetto agli uomini.

