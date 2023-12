Biathlon oggi in tv, World Team Challenge 2023: orario, programma, streaming, startlist

La Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, come di consueto, si è fermata per le festività natalizie e così oggi, giovedì 28 dicembre, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) il Biathlon World Team Challenge Auf Schalke. Alle 18.15 si disputerà la mass start, poi dalle 19.05 andrà in scena la pursuit che definirà i vincitori: l’Italia non parteciperà a questa edizione della manifestazione.

In gara due coppie di casa, ovvero Janina Hettich-Walz e Roman Rees (Germania 1) ed Hanna Kebinger e Benedikt Doll (Germania 2), ma saranno al via anche Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid (Norvegia), Julia Simon e Fabien Claude (Francia), Lisa Theresa Hauser e Felix Leitner (Austria), Marketa Davidova e Michal Krcmar (Repubblica Ceca), Lotte Lie e Florent Claude (Belgio), Polona Klemenčič e Jakov Fak (Slovenia), Juliya Dzhyma e Dmytro Pidruchnyi (Ucraina) ed Amy Baserga e Sebastian Stalder (Svizzera).

Il Biathlon World Team Challenge Auf Schalke alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) sarà composto dalla mass start, seguita dalla pursuit con distacchi dimezzati: entrambe le competizioni saranno visibili su Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà garantito da eurosport.it e discovery+.

CALENDARIO WORLD TEAM CHALLENGE BIATHLON

Giovedì 28 dicembre

Ore 18.15: mass start World Team Challenge Gelsenkirchen (Germania) – Eurosport 1 HD

Ore 19.05: pursuit World Team Challenge Gelsenkirchen (Germania) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA WORLD TEAM CHALLENGE BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: eurosport.it e discovery+

STARTLIST WORLD TEAM CHALLENGE BIATHLON

1 Janina Hettich-Walz e Roman Rees (Germania 1)

2 Hanna Kebinger e Benedikt Doll (Germania 2)

3 Ingrid Landmark Tandrevold e Sturla Holm Laegreid (Norvegia)

4 Julia Simon e Fabien Claude (Francia)

5 Lisa Theresa Hauser e Felix Leitner (Austria)

6 Marketa Davidova e Michal Krcmar (Repubblica Ceca)

7 Lotte Lie e Florent Claude (Belgio)

8 Polona Klemenčič e Jakov Fak (Slovenia)

9 Juliya Dzhyma e Dmytro Pidruchnyi (Ucraina)

10 Amy Baserga e Sebastian Stalder (Svizzera)

