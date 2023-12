Sci alpino, Mattia Casse: “Gara abbastanza solida. Domani ci sarà da attaccare”

Mattia Casse al momento è quinto nella discesa maschile di Bormio, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: l’azzurro paga 2″15 di ritardo dal transalpino Cyprien Sarrazin, in vetta alla gara con 0″09 di margine sull’elvetico Marco Odermatt.

L’analisi della gara dell’azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Pista veramente difficile, ho cercato di attaccare, ma anche oggi ho perso tanto alla Carcentina. Altra gara abbastanza solida, sono finito un pelo lungo ed ho perso un po’ di velocità. Domani ci sarà da attaccare“.

Sugli avversari: “Distacchi ampi, ho azzeccato il tempo, avevo detto 1’50″90 per vincere (Sarrazin è in testa con 1’50″73, ndr), anche Kilde e Schwarz hanno fatto fatica, di sicuro sulla Stelvio non senti di sciare bene. Schwarz oggi non ha fatto un errore grave, spero tutto bene per lui, ma l’elicottero non dà buone speranze“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...