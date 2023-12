Sci alpino: Lisa Grill vince il superG di Coppa Europa a St.Moritz. Seconda Grenier, Allemand migliore delle azzurre

Dopo il fine settimana di Coppa del Mondo (con anche cancellazione di una gara domenica) si continua a gareggiare a St. Moritz, dove si è svolto oggi un superG valevole per la Coppa Europa. A vincere è stata l’austriaca Lisa Grill, che ha ottenuto la sua quarta vittoria in carriera nel circuito, tornando sul gradino più alto del podio quasi tre anni dopo l’ultima volta.

Seconda posizione per la canadese Valerie Grenier (+0.24), che sta cercando di diventare competitiva, come lo è già in gigante in Coppa del Mondo, anche nelle prove veloci. A completare il podio c’è l’americana Tricia Morgan, staccata di 36 centesimi dalla vincitrice.

Ai piedi del podio un terzetto svizzero guidato da Jasmina Suter (+0.59), che ha preceduto le connazionali Janine Schmitt (+0.60) e Juliana Suter (+0.83). Settima l’austriaca Lena Wechner (+1.01), che ha preceduto Sara Allemand (+1.10), migliore delle azzurre in ottava posizione. Completano la Top-10 la canadese Stefanie Fleckenstein (+1.25) e l’elvetica Stefanie Grob (+1.28).

Undicesima Matilde Lorenzi (+1.31), tredicesima Giulia Albano (+1.64), diciassettesima Vicky Bernardi (+1.91). A punti anche Monica Zanoner, ventitreesima (+2.19) e Sara Thaler, ventinovesima (+2.38).

