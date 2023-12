Sci alpino, la discesa ‘non s’ha da fare’. Cancellata anche la gara di Beaver Creek: sono 3 su 3

Una stagione stregata quella della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Anche oggi è stato il maltempo il principale protagonista a Beaver Creek, portando gli organizzatori alla cancellazione della discesa libera odierna. Una situazione quasi surreale, visto che per tutta la settimana non ci sono stati problemi con il tempo ed invece proprio nella notte tra giovedì e venerdì è arrivata una fitta nevicata.

Oltre alla neve caduta, ci si è messa di mezzo anche la nebbia, che ha reso davvero impossibile per gli atleti scendere in pista quest’oggi. La giuria ha aspettato anche due ore dopo l’orario di partenza ufficiale (era alle 18.45), pensando anche di abbassare la partenza, ma alla fine è stato impossibile prendere il via.

Domani sarà in programma un’altra discesa libera, mentre domenica si gareggerà in SuperG. Le condizioni del meteo non sono assolutamente favorevoli e c’è il forte rischio di altre gare cancellate.

Una stagione della velocità che non riesce proprio a partire. Ad inizio novembre si doveva gareggiare per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo a Zermatt-Cervinia, ma anche in quel caso una fittissima nevicata aveva portato alla cancellazione dell’intero fine settimana, che vedeva due discese in programma. Oggi un nuovo caso, con la terza discesa cancellata. Un problema sicuramente per la FIS, che dovrà rivedere i propri calendari, recuperando queste gare in altre località, come già avvenuto con una in Val Gardena.

