Sci alpino, la classifica per nazioni: Italia salda in terza posizione, comanda l’Austria

Siamo arrivati alla Vigilia di Natale, e anche se la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 tornerà protagonista già tra pochi giorni con le gare di Bormio e Lienz, è tempo di provare a stilare un primo mini bilancio. E per farlo ci affidiamo ovviamente alla classifica per nazioni, lo strumento principale per fotografare come un movimento si sta comportando nel Circo Bianco. Dopo una prima fase con il freno a mano tirato (a causa di un meteo quasi mai clemente che ha zavorrato soprattutto la velocità) il massimo circuito sta entrando nel vivo.

Quando sono andate in archivio 8 competizioni maschili e 12 femminili, l’Italia può ritenersi soddisfatta del terzo posto nella classifica totale. Azzurri che sono logicamente, per le forze in campo attualmente, a forte trazione femminile, ma anche il settore maschile, con la vittoria di Dominik Paris, è riuscito a piazzare la zampata. Rispetto alla graduatoria prima dei due slalom notturni, c’è un cambio al vertice: la vittoria a Campiglio di Marco Schwarz ha infatti proiettato l’Austria davanti a tutte con 2600 punti. Per la vittoria in questa speciale classifica sarà serratissima la battaglia con la Svizzera, seconda a -42 (2558). Molto più staccata l’Italia, che occupa il terzo gradino del podio a 1892; la posizione degli azzurri è però assai solida, sono infatti 546 le lunghezze di margine sul 4° posto occupato dagli Stati Uniti e 635 sulla Norvegia quinta.

L’Italia può lottare per la vittoria sicuramente nella classifica riservata al settore femminile, dove le azzurre sono seconde con 1407 punti dietro la Svizzera. Le elvetiche comandano con 1527, ma la battaglia è assai aperta. Chi si può inserire con l’ampiezza del suo movimento è senza dubbio l’Austria, terza a 1396 punti; mentre sono più staccate tutte le altre, a partire dagli Stati Uniti quinti (985). Sono già quattro le vittorie al femminile per l’Italia, tre portano la firma di Federica Brignone e una quella di Sofia Goggia. Le due fuoriclasse italiane completano il quadro con altri quattro podi (1 secondo e 1 terzo sia pe la valdostana sia per la bergamasca), in un movimento con due punte ma anche con il vuoto dietro di loro. Ovviamente ci si attende la risposta della terza freccia dell’arco italiano, quella Marta Bassino che fino ad ora ha faticato e non poco.

Per quanto riguarda il settore maschile il piatto italiano invece è decisamente meno ricco. Gli azzurri occupano momentaneamente la quinta posizione della classifica per nazioni con 485 punti, distanti anni luce dall’Austria, al comando con 1204 lunghezze. L’Italia vede più vicino il terzo gradino del podio, occupato dalla Norvegia a 691, mentre la seconda posizione della Svizzera (1031) è irraggiungibile. Azzurri che sono saliti una sola volta sul podio fino a qui in stagione, con la magnifica vittoria di Paris nella discesa libera in Val Gardena. Dietro a ‘Domme’ però c’è ben poco, e non si possono trovare altri piazzamenti in top-5 (il secondo miglior risultato è quello di Mattia Casse, 7° nello stesso giorno della vittoria di Paris). Nelle discipline tecniche è ormai crisi, e anche se si sono disputate pochissime gare non può bastare come miglior risultato l’ottimo 9° posto di Giovanni Borsotti nel secondo gigante dell’Alta Badia.

CLASSIFICA PER NAZIONI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Austria 2600

2. Svizzera 2558

3. Italia 1892

4. Stati Uniti 1346

5. Norvegia 1257

6. Francia 823

7. Canada 671

8. Germania 628

9. Croazia 524

10. Slovacchia 491

CLASSIFICA FEMMINILE PER NAZIONI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Svizzera 1527

2. Italia 1407

3. Austria 1396

4. Stati Uniti 985

5. Norvegia 566

6. Slovacchia 491

7. Canada 407

8. Svezia 389

9. Germania 369

10. Croazia 312

CLASSIFICA MASCHILE PER NAZIONI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Austria 1204

2. Svizzera 1031

3. Norvegia 691

4. Francia 632

5. Italia 485

6. Stati Uniti 361

7. Canada 264

8. Germania 259

9. Croazia 212

10. Slovenia 177

Foto: FISI/Pentaphoto

