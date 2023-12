Sci alpino, Federica Brignone torna a gareggiare in slalom a Lienz: il regolamento sul pettorale di partenza

Oltre un anno dopo l’ultima volta (che risale al 27 novembre 2022 in quel di Killington), Federica Brignone sta per tornare a gareggiare in uno slalom speciale valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La valdostana sarà infatti una delle protagoniste della prossima tappa del circuito maggiore a Lienz, in cui si svolgeranno un gigante ed uno slalom.

La fuoriclasse azzurra andrà prima a caccia del podio nella competizione tra le porte larghe in programma giovedì 28, per poi cimentarsi il giorno dopo (venerdì 29 dicembre) tra i pali stretti con l’obiettivo di misurare il suo livello attuale e conquistare il maggior numero possibile di punti in ottica classifica generale assoluta di Coppa del Mondo 2023-2024.

L’inseguimento a Mikaela Shiffrin si preannuncia complicatissimo, ma Brignone sta attraversando un periodo di forma strepitosa e ha quindi la possibilità di mettere pressione alla fenomenale americana se dovesse continuare a raccogliere i risultati di questo avvio di stagione. Federica si trova adesso a -143 dalla leader della generale in vista del weekend austriaco riservato alle specialità tecniche.

La campionessa del mondo in carica di combinata proverà a limitare i danni nello slalom di venerdì, puntando alla qualificazione per la seconda manche e successivamente ad una buona rimonta. Nella prima discesa la nostra portacolori, 59ma nella WCSL (World Cup Starting List) di slalom, partirà con un pettorale di poco superiore al 30 (quasi sicuramente il 31) grazie agli oltre 500 punti a referto nell’overall.

