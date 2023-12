Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Lienz: una vittoria in gigante nel 2017

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento prima della fine dell’anno e di qualche giorno di pausa post Capodanno. Si corre in Austria a Lienz per una due giorni dedicata completamente alle discipline tecniche, con in programma un gigante ed uno slalom. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Federica Brignone, che si presenta sulle nevi austriache con l’obiettivo di portarsi al comando nella classifica di gigante e di provare a mettere un po’ di pressione a Mikaela Shiffrin nella generale.

Sul pendio di Lienz la valdostana ha disputato numerose gare, centrando un’unica vittoria nel 2017 in gigante. Un successo arrivato in rimonta dopo aver chiuso al quarto posto la prima manche, superando di quattro centesimi la tedesca Viktoria Rebensburg e poi di otto proprio Mikaela Shiffrin.

Federica vanta anche un altro podio nella località austriaca, arrivato dodici anni fa e sempre in gigante. In quella circostanza Brignone chiuse al secondo posto a venti centesimi dalla padrona di casa Anna Fenninger (poi diventata Veith dopo il matrimonio). A completare il podio la francese Tessa Worley.

Un podio, invece, sfiorato negli ultimi due giganti di Lienz per Brignone, che ha chiuso entrambe le volte al quarto posto. Nel 2019 Mikaela Shiffrin domina, rifilando distacchi abissali a tutte le avversarie, con Marta Bassino seconda (+1.36), Katharina Liensberger terza (+1.82) e appunto Brignone quarta (+1.90). Nel 2021 è invece la francese Tessa Worley ad imporsi sulla slovacca Petra Vlhova (+0.30) e sulla svedese Sara Hector (+0.38) e con Federica sempre ai piedi del podio (+0.64).

Brignone correrà anche in slalom in questa due giorni austriaca. Il miglior risultato a Lienz tra i pali stretti è un tredicesimo posto nel 2019, in un’altra gara vinta da Shiffrin, che fece doppietta tra gigante e slalom in quella stagione. Nel 2021, invece, Federica ha chiuso sedicesima, ma non riuscendo a confermare l’ottimo dodicesimo posto della prima manche.

FOTO: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...