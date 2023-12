Sci alpino, calendario Coppa del Mondo St. Moritz 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 superG e 1 discesa

Dopo un doppio fine settimana in Nord America (Killington e Tremblant) dedicato alle prove tecniche, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna in Europa e fa tappa St.Moritz, dove si dovrebbero disputare le prime gare veloci della stagione, visto che sono in programma due superG ed una discesa.

C’è una super attesa, soprattutto, per Sofia Goggia, che è la grande favorita in discesa libera, ma che cercherà di imporsi anche due supergiganti, soprattutto dopo i notevoli miglioramenti mostrati in gigante e che potrebbe aiutare molto l’azzurra.

Chi arriva a St.Moritz al massimo della forma è Federica Brignone, reduce da una pazzesca doppietta in quel di Tremblant. Un doppio successo clamoroso per la valdostana, che vuole provare a continuare la striscia di vittorie, soprattutto in superG, dove è una delle favorite per la conquista della coppa di specialità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di St.Moritz, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ST.MORITZ

Venerdì 8 Dicembre

10.30 SuperG femminile St.Moritz (Svizzera)

Sabato 9 Dicembre

10.30 Dicesca femminile St.Moritz (Svizzera)

Domenica 10 Dicembre

10.30 SuperG femminile St.Moritz (Svizzera)

COPPA DEL MONDO ST.MORITZ 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: FISI/Pentaphoto