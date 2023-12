Sci alpino, Bassino: “Pista bella e divertente, ho ritrovato fiducia”. Curtoni: “Arrivo qui senza conferme”

Sensazioni contrastanti per Marta Bassino ed Elena Curtoni dopo le due prove cronometrate della discesa libera di St. Moritz in occasione dello Speed Opening della stagione per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La cuneese, dopo due buoni piazzamenti a ridosso del podio in gigante a Mont Tremblant, si mette alla prova finalmente anche in velocità con l’obiettivo di dimostrarsi competitiva soprattutto in Super-G.

“Sono contenta di partecipare a queste gare, la pista è bella e divertente. Qui l’anno scorso sono uscita ma stavo andando forte. Mi sento più a mio agio sugli sci rispetto ad inizio stagione, penso di avere ritrovato continuità e fiducia“, dichiara Marta alla FISI dopo aver firmato il 19° ed il 17° tempo nei training di discesa andati in scena tra ieri e oggi sulla Corviglia.

Poche certezze ma grandi motivazioni per Curtoni, chiamata ad un cambio di marcia in gara a partire da domani dopo non aver impressionato in prova: “È sempre bello tornare qui, sono vicina a casa e sento un’aria particolare. Sono state due prove non tanto belle, però so dove devo limare e fare meglio”.

“Da venerdì si fa sul serio, arrivo qui senza conferme perché nella prima parte della stagione ho gareggiato veramente poco. Non conosco francamente le mie reali condizioni, da Ushuaia ero ripartita senza troppo feeling, solo in allenamento a Cervinia ho ritrovato un po’ le sensazioni giuste in supergigante”, conclude la 32enne azzurra.

Foto: Lapresse