Scherma: Edoardo Luperi sul podio a Tokoname, ottimo rientro di Tommaso Marini

Ottimo risultato di squadra per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokoname. Sul podio sale Edoardo Luperi, che chiude al terzo posto, mentre lo sfiorano anche il rientrante Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. La vittoria è andata all’americano Alexander Massialas, che ha dominato la finale contro l’egiziano Mohamed Hamza con il punteggio di 15-4.

Proprio il fiorettista africano aveva messo fine al cammino di Luperi in semifinale, battendo l’azzurro al termine di un assalto molto combattuto per 15-13. Per il 30enne livornese si tratta comunque di un ritorno sul podio dopo il secondo posto ottenuto nel 2022 a Parigi. Un percorso quello a Tokoname molto simile ad un campionato italiano per Luperi, che ha vinto ben quattro derby: subito con Tommaso Martini (15-8), poi con Alessio Foconi (15-13), negli ottavi con Filippo Macchi (sempre per 15-13) e poi nei quarti con Guillaume Bianchi ancora con il medesimo punteggio.

Quella in Giappone era anche la gara del ritorno in pedana del Campione del Mondo, Tommaso Marini. Il fiorettista di Jesi si è fermato ai piedi del podio, venendo battuto nei quarti di finale dal rappresentante di Hong Kong, Chun Yin Ryan Choi, con il punteggio di 15-13.

Choi ha messo fine al cammino di Daniele Garozzo nei sedicesimi di finale, con il siciliano sconfitto per 15-11. Domani si terrà la prova a squadre dove Stefano Cerioni schiererà il quartetto composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi.

Foto: Bizzi/Federscherma