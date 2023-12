Rugby, il Petrarca vince e va in testa alla classifica della Serie A élite. Il Viadana resta a -1 dalla vetta

Si è completata l’ottava e penultima giornata del girone d’andata della Serie A élite maschile 2023-2024 di rugby: il Petrarca domina in casa dei Lyons, passando per 0-52 dopo aver marcato la bellezza di sette mete e si issa in vetta alla classifica, in una graduatoria cortissima nelle zone nobili.

A -1 dai patavini, infatti, resta il Viadana, che batte per 26-9 i Rangers Vicenza, conquista il bonus offensivo allo scadere, ed aggancia in seconda posizione il Colorno. A -2 dalla testa ci sono i campioni d’Italia del Rovigo, vittoriosi ieri sul Valorugby Emilia, mentre a -3 ci sono le Fiamme Oro, al successo, sempre ieri, sul Mogliano.

I cremisi, però, hanno disputato una partita in più e riposeranno nell’ultima giornata del girone d’andata, che si disputerà a ridosso del Natale, quando si incroceranno le prime quattro della classe: venerdì 22 dicembre ci sarà Viadana-Colorno, mentre domenica 24 si giocherà Petrarca-Rovigo.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY

Ottava giornata

09.12.2023

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby 48-14 (5-0)

Femi CZ Rovigo Delta v Valorugby Emilia 23-21 (4-1)

10.12.2023

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 0-52 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza 26-9 (5-0)

Riposa: HBS Colorno

Classifica

Petrarca Rugby 25; HBS Colorno 24; Rugby Viadana 1970 24; Femi-CZ Rovigo 23; Fiamme Oro Rugby* 22; Valorugby Emilia 16; Sitav Rugby Lyons 14; Mogliano Veneto Rugby 12; Rangers Vicenza 2. * = una partita in più.

Prossimo turno (22-23-24.12.2023)

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno (22.12)

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons (22.12)

Mogliano Veneto v Rangers Vicenza (23.12)

Petrarca Rugby v Femi CZ Rovigo Delta (24.12)

Riposa: Fiamme Oro

TABELLINI

Piacenza, Stadio “Beltrametti”, 10 dicembre 2023, kick-off ore 14:00

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 0 – 52 (0-28)

Marcatori: PT 2’ cp Lyle (0-3), 6’ m Bellini (0-8), 9’ cp Lyle (0-11), 14’ m Scagnolari tr Lyle (0-18), 23’ cp Lyle (0-21), 40’ m Bellini tr Lyle (0-28). ST 54’ m Hughes tr Lyle (0-35), 59’ m Bellini (0-40), 67’ m Tebaldi (0-45), 76’ m Esposito tr Tebaldi (0-52).

Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; Via A., Rodina (61’ Zaridze), Paz, Bruno (CAP); Del Bono (41’ Chico), Cuoghi; Portillo, Mannelli (52’ Bottacci); Cisse (52’ Bance), Pisicchio, Cemicetti (52’ Moretto); Morosi (57’ Acosta), Minervino (54’ De Rossi), Pelliccioli (57’ Aloè)

All. Urdaneta

Petrarca Rugby: Lyle Scott (57’ Esposito), Bellini, De Masi (73’ Capraro), Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa; Nostran (57’ Casolari), Trotta (CAP), Ghigo, Galetto (61’ Quaranta); Hughes (61’ D’Amico), Cugini (57’ Luus), Brugnara (66’ Fioriti)

All. Marcato

Arb. Rosella Franco

Assistenti: Meschini, Sergi

Quarto Uomo: Masini

TMO: Pennè

Cartellini: 80’ giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Lyle 6/7 (Petrarca Rugby), Fernandez 0/2 (Petrarca Rugby), Tebaldi 1/1 (Petrarca Rugby)

Note: Giornata fredda e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 650 circa

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Petrarca Rugby 5

Player of the Match: Mattia Bellini (Petrarca Rugby)

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 10 dicembre 2023

Rugby Viadana 1970 v Rangers Rugby Vicenza 26-9 (7-0)

Marcatori: PT 13’ m. Ciardullo tr. Roger (7-0). ST 47’ m. Ciofani tr. Roger (14-0), 49’ m. Lavorenti (19-0), 53’ c.p. Bruniera (19-3), 60’ c.p. Bruniera (19-6), 74’ c.p. Bruniera (19-9), 79’ m. Luccardi tr. Roger (26-9)

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (C)(75’ Gigli), Ciofani (50’ Bronzini), Roger, Baronio (66’ Di Chio), Ruiz, Locatelli (72’ Zanatta), Boschetti, Mannucci (5’ Loretoni), Lavorenti, Craig (46’ Oubina), Gasperini (60’ Luccardi), Mistretta (53’ Fiorentini)

All. Pavan

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat, Scalabrin, O’Leary, Sanchez, Williams (70’ Foroncelli), Bruniera, Pozzobon (68’ Casilio), Gomez, Trambaiolo (60’ Tonello), Roura (73’ Piantella) , Pontanari (63’ Peron), Urraza, Avila (68’ Lazzarotto), Franchetti (68’ Ceccato), Braggié (68’ Gutierrez)

All. Cavinato

Arbitro: D’Elia

Assistenti: Vedovelli, Iavarone

Quarto Uomo: Righetti

TMO: Trentin

Cartellini: 21’ giallo Gasperini (Rugby Viadana 1970), 47’ giallo Williams e Roura (Rangers Rugby Vicenza)

Calciatori: Roger Martin Farias (Rugby Viadana 1970) 3/4; Sanchez (Rangers Rugby Vicenza) 0/1; Bruniera (Rangers Rugby Vicenza) 3/3

Note: giornata fresca e soleggiata, circa 10°, terreno in perfette condizioni. Spettatori 700 circa

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5; Rangers Rugby Vicenza 0

Player of the Match: Tommaso Jannelli (Viadana)

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise