Rugby, Benetton battuto in Galles dagli Ospreys per 43-34 nel primo turno della Challenge Cup

Si rivela amara la trasferta allo Swansea.com Stadium per il Benetton Treviso, sconfitto dalla compagine gallese degli Ospreys con lo score di 43-34 nella sfida d’esordio della Challenge Cup 2023-2024 di rugby: punto di bonus offensivo per entrambe le squadre, mentre il bonus difensivo svanisce a tempo scaduto per i trevigiani.

Nel primo tempo si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due compagini, con i padroni di casa per tre volte in vantaggio e gli ospiti per tre volte bravi a riequilibrare la contesa, prima di passare addirittura a condurre al tramonto della frazione. Alle mete dei gallesi firmate da Lake al 7′ ed al 26′ e da Thomas al 17′, tutte convertite da Williams, rispondono i trevigiani con le marcature siglate da Retave al 14′ ed al 21′ e da Negri al 34′, tutte trasformate da Umaga. A rompere l’equilibrio è lo stesso Umaga, che dalla piazzola al 40′ non sbaglia e porta lo score sul 21-24 per il Benetton, punteggio con cui si va al riposo.

Nella ripresa Lake va in meta al 46′ e regala il bonus ai padroni di casa (conversione di Williams), ma al 51′ la segnatura di Odogwu (trasformata da Umaga) riporta in vantaggio gli ospiti e consegna il punto supplementare anche al Benetton. Ospreys di nuovo in vantaggio al 56′ con la meta non trasformata di Lake che vale il 33-31, poi nel finale è il giallo rifilato a Spagnolo al 75′ a decidere la sfida: in superiorità numerica negli ultimi 5′, i gallesi sfondano al 76′ con la meta di Morris trasformata da Walsh per il 40-31. Il Benetton, nonostante sia in 14 contro 15, si procura la punizione per tornare sotto distanza di break, che al 79′ Umaga non sbaglia. Il punto di bonus difensivo svanisce però a tempo scaduto, quando Walsh non perdona dalla piazzola e fissa lo score sul definitivo 43-34.

