Rugby, Fiamme Oro e Rovigo vittoriose negli anticipi dell’ottavo turno della Serie A élite

Si sono disputati due anticipi per l’ottava e penultima giornata del girone d’andata della Serie A élite maschile 2023-2024 di rugby: le Fiamme Oro liquidano il Mogliano per 48-14 conquistando il punto di bonus offensivo, mentre il Rovigo piega per 23-21 il Valorugby Emilia, con gli ospiti che devono accontentarsi del punto di bonus difensivo.

I cremisi, che riposeranno nella prossima giornata, si portano al terzo posto momentaneo, rosicchiando un punto ai campioni d’Italia, secondi a -1 dal Colorno, che osserva il turno di riposo. Il Mogliano rimane penultimo a quota 12, mentre il Valorugby si porta a +2 sui Lyons, che giocheranno domani contro il Petrarca.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY

Ottava giornata

09.12.2023

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby 48-14 (5-0)

Femi CZ Rovigo Delta v Valorugby Emilia 23-21 (4-1)

10.12.2023

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza

Riposa: HBS Colorno

Classifica

HBS Colorno 24; Femi CZ Rovigo Delta 23; Fiamme Oro Rugby** 22; Petrarca Rugby* 20; Rugby Viadana 1970* 19; Valorugby Emilia 16; Sitav Rugby Lyons* 14; Mogliano Veneto Rugby 12; Rangers Vicenza* 2. * = una partita in meno, ** = una partita in più.

TABELLINI

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 9 dicembre 2023, k.o. ore 14.30

FIAMME ORO RUGBY v MOGLIANO VENETO RUGBY 48-14 (22-0)

Marcatori: PT 17’ m. Marinaro tr Canna (7-0); 27’ m. Cornelli tr. Canna (14-0); 32’ m. Drudi (19-0); 37’ cp Canna (22-0). ST 48’ m. Zanatta tr Ferrarin (22-7); 64’ m Cornelli (27-7); 69’ m. Marinaro tr Canna (34-7); 77’ m Ferrarin tr Ferrarin (34-14); 79’ m. Menniti-Ippolito tr Canna (41-14); 80’ m. Cornelli tr. Canna (48-14)

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Cornelli, Gabbianelli, Vaccari, D’Onofrio G. (66’ Fusari); Canna (cap), Marinaro (68’ Piva); De Marchi, Marucchini (66’ Chianucci), Drudi (68’ D’Onofrio U.); Chiappini, Fragnito (41’ Stoian); Romano (49’ Mancini-Parri), Taddia (57’ Moriconi), Barducci (66’ Iovenitti)

All. Daniele Forcucci

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo (62’ Vianello); Vanzella (28’ Dowd), Va’Eno, Zanatta, Dal Zilio (cap); Ferrarin, Battara (49’ Fabi); Grant, Finotto (61’ Grassi), Kingi; Baldino (cap), Carraro (34’ Brevigliero); Ceccato (49’ Gallorini), Sangiorgi (58’ Efkarpidis), Losper (58’ Pasqual)

All. Marco Caputo

Arbitro: Clara Munarini

Assistenti: Daniele Pompa, Luca Giurina

Quarto Uomo: Leonardo Masini

TMO: Emanuele Tomò

Cartellini: nessuno

Calciatori: Canna (FF.OO) 6/8; Ferrarin (MOG) 2/4

Player of the match: Matteo Drudi (FF.OO)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5; Mogliano Veneto Rugby 0

Note: Giornata grigia, terreno sintetico in ottime condizioni, 250 spettatori ca.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 9 dicembre 2023, k.o. ore 15

FEMI-CZ ROVIGO v VALORUGBY EMILIA 23–21 (10-14)

Marcatori PT 3’ m. Cosi tr. Atkins (7-0), 12’ c.p. Atkins (10-0), 24’ m. Silva tr. Ledesma (10-7), 40’ Valorugby meta di punizione (10-14). ST 45’ m. Sironi tr. Atkins (17-14), 53’ c.p. Atkins (20-14), 60’ Valorugby meta di punizione (20-21), 79’ c.p. Atkins (23-21)

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Uncini, Elettri; Atkins, Bazan Vélez (50’ Chillon); Casado Sandri, Cosi (68’ Meggiato), Sironi; Ortis (60’ Zottola), Ferro (cap.) (50’ Steolo); Swanepoel (58’ Walsh), Giulian (68’ Cadorini), Quaglio (50’ Leccioli).

All. Lodi

Valorugby Emilia: Farolini (70’ Resino); Lazzarin, Tavuyara (68’ Schiabel F.), Majstorovic, Colombo; Ledesma, Renton (c); Ruaro (50’ Tuivaiti), Sbrocco, Paolucci; Du Preez (66’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (63’ Pavesi), Silva (46’ Marinello), Diaz (61’ Garziera).

All. Fonzi e Randisi

Arbitro: Federico Vedovelli

Assistenti: Alex Frasson, Manuel Bottino

Quarto Uomo: Federico Boraso

TMO: Stefano Roscini

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 5/5; Ledesma (Valorugby Emilia) 1/1

Note: Campo in buone condizioni, circa 6°, presenti allo Stadio circa 1400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 4, (Valorugby Emilia) 1

Player of the Match: Duccio Cosi (FEMI-CZ Rovigo)

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise