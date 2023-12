Rugby, Zebre Parma sconfitte per 15-33 dai Toyota Cheetahs nella prima giornata della Challenge Cup

Battuta d’arresto interna subita allo Stadio Lanfranchi dalle Zebre Parma, sconfitte dai sudafricani del Toyota Cheetahs per 15-33 nel match valido per la prima giornata della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, nel quale non sono stati distribuiti punti di bonus.

Nel primo tempo ospiti subito in vantaggio col piazzato di Pienaar al 3′. Il giallo rimediato da Laurence al 28′ lascia i Cheetahs in 14 contro 15 e le Zebre Parma pareggiano dalla piazzola con Eden al 29′. Pur in inferiorità numerica, i sudafricani rimettono la testa avanti già al 34′ con la punizione di Pienaar. A ruota Jasper va in meta, al 35′, e la conversione di Pienaar dà il primo break agli ospiti che, una volta tornati in 15 contro 15, arrotondano al 40′ con il piazzato di Pienaar che sancisce il 3-16 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti allungano ancora con la meta di Fortuin al 43′ convertita da Pienaar, e con il piazzato dello stesso Pienaar al 54′. Dopo un’ora di gioco Trulla rimedia il cartellino giallo e lascia le Zebre Parma in 14 contro 15 per 10′: i Cheetahs ne approfittano subito con la meta al 61′ di van der Westhuizen trasformata da Pienaar. Nel finale, con le squadre tornate in 15 contro 15 le Zebre rendono il passivo meno pesante grazie alla meta di Fusco al 78′ ed alla marcatura di Gesi a tempo scaduto, con la conversione di Prisciantelli che fissa lo score sul definitivo 15-33.

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni