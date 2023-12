Quanti soldi si guadagnano alla United Cup? Montepremi e cifre del torneo per Nazionali

La United Cup andrà in scena dal 29 dicembre al 7 gennaio. Si tratta del torneo per Nazionali di tennis, che prevede la partecipazione di uomini e donne in contemporanea. L’Italia cercherà di essere protagonista sul cemento australiano, la kermesse si snoderà tra la RAC Arena di Perth e l’Olympic Park Tennis Centre di Sydney.

Prevista una fase a gironi (sei da tre squadre ciascuna), poi quarti di finale, semifinali e finale. In campo ci saranno anche nomi quotati come quelli di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Casper Ruud, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Maria Sakkari e Marketa Vondrousova.

L’Italia è stata inserita nel gruppo D con Germania e Francia. L’evento metterà in palio anche punti per i ranking ATP e WTA, ma anche un montepremi in denaro per i partecipanti. Vediamo nel dettaglio quanti soldi si guadagnano alla United Cup 2024: garantita una cifra di partecipazione e una componente pecuniaria in base ai risultati raggiunti.

MONTEPREMI UNITED CUP 2024

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

Giocatore Numero 1 Ranking singolare Fee 1-10 $200,000 11-20 $100,000 21-30 $60,000 31-50 $40,000 51-100 $30,000 101-250 $25,000 251+ $20,000

Giocatore Numero 2 Rank singolare Fee 1-10 $200,000 11-20 $100,000 21-30 $50,000 31-50 $30,000 51-100 $20,000 101-250 $15,000 251+ $10,000

PREMIO PER RISULTATO SPORTIVO

Partite vinte Singolare Mixed Doubles Finale $251,000 $47,255 SF $132,000 $24,750 QF $69,500 $13,000 Girone $38,325 $7,200

Vittorie di squadra

Finale $23,155 SF $13,650 QF $8,025 Girone $5,000

Foto: Lapresse

