United Cup 2024: i convocati dell’Italia e il girone duro degli azzurri contro Zverev e Kerber

Con il tennis in soffitta per qualche settimana, i giocatori potranno riposarsi un po’ fino al prossimo 29 dicembre. Da lì si tornerà in campo in Australia con la United Cup, torneo a squadre miste che aprirà il 2024 e in cui sarà presente anche l’Italia, seppur non con la formazione migliore a disposizione.

I big names azzurri hanno difatti già declinato l’invito alla partecipazione. Jannik Sinner giocherà solo il Kooyong Classic prima degli Australian Open, Matteo Berrettini sta ancora recuperando dall’infortunio agli US Open mentre Lorenzo Musetti vorrà ancora ricaricare le batterie. Saranno dunque Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini a ricoprire i ruoli di leader della selezione. In ambito maschile saranno presenti Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino, mentre a seguire Paolini sono state scelte Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli, che si sta facendo valere in doppio.

Per gli azzurri un girone che si preannuncia molto insidioso. Si volerà a Sydney per la fase a gironi per affrontare Francia e Germania, curiosamente le stesse avversarie che ha fronteggiato l’Italia di Tathiana Garbin in Fed Cup.

I transalpini avranno i loro alfieri in Adrian Mannarino, che viene dall’anno migliore della sua carriera, e Caroline Garcia, che ha vissuto un 2023 un po’ altalenante rimanendo comunque una top 20. Con loro Antoine Escoffier, Amandine Hesse, Edouard Roger-Vasselin, ed Elixane Lechemia che comporranno presumibilmente la coppia di doppio.

Germania che invece presenta ai nastri di partenza una coppia di singolaristi niente male in Alexander Zverev ed Angelique Kerber, entrambi che partono favoriti rispetto ai nostri. Alle loro spalle Maximilian Marterer e Tatjana Maria, mentre in doppio saranno il ventottenne Kai Wehnelt e Laura Siegemund a tenere banco.

Foto: Mattia Martegani