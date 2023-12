Perugia-Itambé Minas oggi, orario finale Mondiale per club volley 2023: programma, dove vederla, streaming

Oggi domenica 10 dicembre (ore 16.00) si gioca Perugia-Itambé Minas, finale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. A Bangalore (India) si assegna il titolo iridato: i Block Devils si presenteranno all’appuntamento per cercare di difendere il titolo conquistato l’anno scorso in Brasile e partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti alla formazione brasiliana, decisamente rognosa e in grado di mettere in difficoltà la corazzata umbra.

Perugia è reduce dalla schiacciante vittoria in semifinale contro l’Halkbank Ankara e ha già battuto l’Itambé Minas con un secco 3-0 nella fase a gironi. I sudamericani hanno invece avuto la meglio sui Suntory Sunbirds in semifinale, rimontando da 1-2 e trionfando al tie-break.

A trascinare il sestetto di coach Angelo Lorenzetti saranno soprattutto il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, l’opposto Jesus Herrera (o Wassim Ben Tara), supportati dai centrali Sebastian Solé e Flavio Gualberto e dal libero Massimo Colaci. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Michael Sanchez e lo schiacciatore Vinicius Coelho, senza dimenticarsi dei centrali Renan Moralez e Isac Santos, del martello Vinicios Ferreira e del palleggiatore Andre Gustavo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Itambé Minas, Finale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La partita sarà tramessa in diretta streaming su Volleyball World Tv e in diretta live testuale su OA Sport, non sono previste dirette televisive. Gli orari sono italiani (a Bangalore sono avanti cinque ore e mezza rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Domenica 10 dicembre

Ore 16.00 Finale Mondiale per Club volley: Sir Sicoma Perugia vs Itambé Minas – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

