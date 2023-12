Pattinaggio artistico: Hocke-Kunkel si ritirano dalle Finali Grand Prix di Pechino. I sostituti

Arriva una defezione in vista delle Finali Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, competizione in scena la prossima settimana, precisamente dal 7 al 10 dicembre, in quel di Pechino. Nella gara più importante in chiave Italia, quella delle coppie d’artistico, non ci saranno infatti i tedeschi Annka Hocke-Robert Kunkel.

Stando a quanto comunicato dai due atleti, lo stop è dovuto ad un infortunio rimediato dal cavaliere. Secondo le intenzioni, chiaramente tutte da valutare, i due atleti potrebbero tornare sul ghiaccio nella seconda parte della stagione.

Hocke-Kunkel (che nel circuito si sono imposti a Skate America per poi chiudere al quarto posto la Cup Of China) saranno sostituiti, seguendo la graduatoria intricata del tie break, dagli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, secondi a Skate Canada e terzi al Grand Prix di Espoo.

L’assenza dei teutonici non cambierà granché nell’economia di una gara dove Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filppo Ambrosini dovranno cercare di fronteggiare almeno altri due tre team più pericolosi: pensiamo a Deanna Stallato Dudek-Maxime Deschamps, Lia Pereira-Trennt Michaud e Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin.

Foto: LaPresse