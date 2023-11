Pattinaggio artistico, gli iscritti ai Campionati Italiani Assoluti: assente Grassl, due le new entry

Manca poco meno di un mese ai Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura, rassegna quest’anno in scena a Pinerolo dal 22 al 23 dicembre. Sarà una competizione particolarmente interessante, in quanto in alcuni casi andrà a determinare le convocazioni per i Campionati Europei e Mondiali.

In particolare saranno le prove individuali quelle più combattute: la notizia più importante arriva in campo maschile, dove al momento non è prevista la partecipazione di Daniel Grassl, atleta che ha deciso di prendersi una pausa dalle gare (non sappiamo al momento per quanto tempo). A darsi battaglia saranno dunque i tre protagonisti che abbiamo già visto nel Grand Prix, dunque Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola, a cui si aggiungono Raffaele Zich (Junior per gli eventi internazionali) e Corey Circelli, pattinatore canadese che dalla prossima annata sportiva andrà a rinforzare il nutrito roster azzurro.

Prevista bagarre anche in campo femminile, complice la grande sfida tra Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta e la new entry Sarina Joos (prima battente bandiera svizzera), queste ultime due motivate a strappare il titolo alla compagna di squadra facendo perno sulle ottime performance sfoggiate in questo prima stralcio di stagione.

Nella danza sarà tutto facile per Charléne Guignard-Marco Fabbri, appare invece combattuto l’evento legato alle coppie d’artistico, con la divertente battaglia tra Sara Conti-Niccolò Macii, Lucrezia Beccari-Matteo Gaurise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Foto: Valerio Origo