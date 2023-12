Pattinaggio artistico, calendario Finali Gran Prix Pechino 2023: programma, orari, tv, streaming

Il primo momento davvero importante della stagione. Si svolgeranno infatti questa settimana a Pechino le Finali del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, ultimo atto della rassegna itinerante fondamentale per capire quale piega potrebbe prendere la stagione in vista degli eventi più blasonati (Europei, Four Continents, Mondiali)

L’Italia sarà della partita con una spedizione composta da tre rappresentanti, due facenti parte delle coppie d’artistico, uno per le coppie di danza. Si tratta di Sara Conti-Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e dei super veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri. Tutti hanno possibilità concreta di salire sul podio, ma non si dovranno commettere passi falsi, complice la presenza di avversari di alto profilo.

La gara più spettacolare e imprevedibile potrebbe essere quella individuale maschile, dove si daranno battaglia principalmente Adam Siao Him Fa, Ilia Malinin, Shoma Uno e Yuma Kagiyama. In campo femminile fari puntati su Kaori Sakamoto

Le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente su Discovery Plus (gare Junior comprese). Visto la rilevanza della rassegna sarà garantita la trasmissione in diretta delle gare con gli atleti italiani anche su Eurosport 2 e su RAI Sport+HD. Di seguito tutti i dettagli.

FINALI GRAND PRIX 2023-2024: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 7 dicembre

8:40-9:45 Short program Junior individuale maschile

9:45-10:55 Short program Junior individuale femminile

10:55-11:50 Short program coppie d’artistico (Eurosport 2)

12:00-13:10 Short program individuale maschile

13:10-14:10 Short program Junior coppie d’artistico

Venerdì 8 dicembre

8:25-9:45 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

9:45-10:45 Free program coppie d’artistico (Eurosport 2)

11:00-12:55 Free program Junior individuale femminile

12:15-12:55 Short program individuale femminile

12:55-13:45 Free program individuale maschile

14:00-14:55 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 9 dicembre

5:55-7:15 Free dance Junior danza sul ghiaccio

7:15-8:40 Free program Junior coppie d’artistico

8:40-10:50 Free program Junior individuale maschile

10:50-11:50 Free dance danza sul ghiaccio

12:10-13:05 Free program individuale donne

13:27-14:20 Free program individuale maschile

COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: Eurosport 2: gare delle coppie d’artistico e della danza sul ghiaccio; RAI Sport+HD: short coppie d’artistico, short individuale maschile; free program coppie d’artistico; short individuale femminile; rhythm dance; free dance

Diretta Streaming: integrale su Discovery+, RAI Play (per le gare coperte e trasmesse sul canale 57)

Foto: Pier Colombo