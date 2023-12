Pallanuoto: tredicesima giornata, risultati e classifica. A febbraio il round scudetto

Tredicesima giornata per il campionato di A1 di pallanuoto maschile che adesso va in archivio, almeno per un paio di mesi lasciando spazio alla pausa invernale e alle nazionali. Al ritorno, nel mese di febbraio, ecco la novità con il round scudetto ed il round retrocessione, gironi all’italiana ai quali parteciperanno le migliori sette e le peggiori sette della classifica fino ad ora.

Nella giornata odierna poche sorprese: successi per Pro Recco, Savona e AN Brescia, le prime della classe, mentre il Posillipo, vincendo di misura sul Camogli, si tiene aperto la chance di volare nel round scudetto in attesa del recupero con il De Akker del 16 dicembre.

13ma giornata

Martedì 12 dicembre

Iren Genova Quinto-CC Ortigia 1928 8-13

Astra Nuoto Roma-Telimar 6-9

CN Posillipo-Spazio RN Camogli 12-11

De Akker Team-AN Brescia 7-11

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 13-5

RN Savona-Check Up RN Salerno 15-8

Roma Vis Nova-Nuoto Catania 15-9

QUALIFICATE AL ROUND SCUDETTO

Pro Recco 39, RN Savona 36, AN Brescia 30, CC Ortigia 27, Telimar 25, PN Trieste 21, Iren Genova Quinto o CN Posillipo 16*.

* in attesa del recupero del 16 dicembre De Akker-CN Posillipo.

Photo LiveMedia/Marco Todaro