Pallanuoto, sorteggiati i gironi dei quarti di finale di Champions League: Pro Recco col Novi Beograd, Brescia col Barceloneta

Sorteggiati oggi da European Aquatics i gironi per quanto riguarda i quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: le prime due compagini di ogni raggruppamento conquisteranno l’accesso alla Final Four.

I campioni d’Europa in carica della Pro Recco nel Girone A se la vedranno nuovamente con i rivali storici delle ultime stagioni, i serbi del Novi Beograd, sconfitti due volte nelle ultime due finali. Nel raggruppamento con i liguri anche lo Jadran Spalato ed il Marsiglia di una vecchia conoscenza come Alessandro Velotto.

Molto più equilibrato il Gruppo B, con l’AN Brescia: per la squadra di Sandro Bovo ci saranno Barceloneta, Ferencvaros ed Olympiacos. Appuntamento con i quarti di finale dall’8 marzo al 15 maggio, final four prevista dal 6 all’8 giugno.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo