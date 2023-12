Pallanuoto, il Settebello si prepara ad Europei e Mondiali giocando la Sardinia Cup

La Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile si è fermata al termine della regular season e riprenderà il 24 febbraio con Round Scudetto e Round Retrocessione: spazio alla Nazionale, che ad inizio 2024 è attesa prima dagli Europei, in programma dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria (Croazia), e poi dai Mondiali, previsti dal 2 al 18 febbraio a Doha (Qatar).

L’obiettivo primario del Settebello sarà quello di conquistare la carta olimpica, finora sfuggita: in palio un pass agli Europei e ben 4 ai Mondiali: per centrare la qualificazione gli azzurri sono al lavoro a Cagliari da giovedì 14 dicembre. Il CT dell’Italia, Alessandro Campagna, ha convocato 19 giocatori per il raduno che si concluderà venerdì 22.

Ormai è tempo di test per il Settebello: scatterà nel pomeriggio, infatti, il Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup, nel corso del quale l’Italia affronterà nell’ordine Francia (oggi alle ore 20.30), Australia (domani alle ore 20.30) e Montenegro (giovedì 21 dicembre alle ore 19.00). Gli azzurri otterranno le prime risposte sullo stato di forma in vista dei tornei che apriranno un 2024 ricco di impegni.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

CALENDARIO TORNEO 4 NAZIONI – SARDINIA CUP

Martedì 19 dicembre

18.00 Australia-Montenegro

20.30 Italia-Francia

Mercoledì 20 dicembre

18.00 Montenegro-Francia

20.30 Italia-Australia

Giovedì 21 dicembre

17.00 Francia-Australia

19.00 Montenegro-Italia

