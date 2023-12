Pallanuoto, rilasciato il calendario degli Europei 2024: Settebello alla ricerca del pass olimpico

Gli Europei 2024 di pallanuoto maschile si terranno in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik, e sono in programma dal 4 al 16 gennaio: al via 16 Nazionali, tra le quali l’Italia, già qualificata ai Mondiali di Doha. Oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, però, sarà in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con il Settebello che andrà alla ricerca della qualificazione olimpica.

La competizione continentale vede le 16 selezioni essere divise in due Divisioni: nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta classificata disputeranno gli ottavi di finale contro le prime 2 classificate nella Division II, composta dai Gironi C e D. La terza e la quarta classificata giocheranno per le posizioni dal 13° al 16° posto.

GIRONI EUROPEI 2024 PALLANUOTO

Girone A: Montenegro, Spagna, Francia, Croazia.

Girone B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia.

Girone C: Serbia, Germania, Israele, Malta.

Girone D: Slovacchia, Paesi Bassi, Slovenia, Romania.

CALENDARIO EUROPEI 2024 PALLANUOTO

1a giornata

4 gennaio

Girone A

MONTENEGRO-FRANCIA (ore 17:45)

SPAGNA-CROAZIA (ore 20:15)

Girone B

GEORGIA-ITALIA (ore 17)

UNGHERIA-GRECIA (ore 19)

5 gennaio

Girone C

SERBIA-ISRAELE (ore 17)

GERMANIA-MALTA (ore 19)

Girone D

SLOVACCHIA-SLOVENIA (ore 17:45)

OLANDA-ROMANIA (ore 20:15)

2a giornata

6 gennaio

Girone A

MONTENEGRO-SPAGNA (ore 17:45)

CROAZIA-FRANCIA (ore 20:15)

Girone B (a Zagabria)

GEORGIA-UNGHERIA (ore 17)

GRECIA-ITALIA (ore 19)

7 gennaio

Girone C (a Zagabria)

MALTA-ISRAELE (ore 17)

SERBIA-GERMANIA (ore 19)

Girone D (a Dubrovnik)

ROMANIA-SLOVENIA (ore 17:45)

SLOVACCHIA-OLANDA (ore 20:15)

3a giornata

8 gennaio

Girone A

SPAGNA-FRANCIA (ore 17:45)

MONTENEGRO-CROAZIA (ore 20:15)

Girone B

GEORGIA-GRECIA (ore 17)

UNGHERIA-ITALIA (ore 19)

9 gennaio

Girone C (a Zagabria)

GERMANIA-ISRAELE (ore 17)

SERBIA-MALTA (ore 19)

Girone D (a Dubrovnik)

SLOVACCHIA-ROMANIA (ore 17:45)

OLANDA-SLOVENIA (ore 20:15)

Ottavi di finale

10-11 gennaio

4a GIRONE A-1a GIRONE C (10 gennaio, ore 18:30, gara 25)

3a GIRONE A-2a GIRONE C (10 gennaio, ore 20:30, gara 26)

4a GIRONE B-1a GIRONE D (11 gennaio, ore 17, gara 27)

3a GIRONE B-2a GIRONE D (11 gennaio, ore 19, gara 28)

Semifinali 13° posto

11 gennaio

3a GIRONE D-4a GIRONE C (ore 17:45, gara 29)

4a GIRONE D-3a GIRONE C (ore 20:15, gara 30)

Quarti di finale

12 gennaio

1a GIRONE B-VINCENTE GARA 25 (ore 15, gara 31)

1a GIRONE A-VINCENTE GARA 27 (ore 16:30, gara 32)

2a GIRONE A-VINCENTE GARA 28 (ore 18:30, gara 33)

2a GIRONE B-VINCENTE GARA 26 (ore 20:15, gara 34)

Finale 15° posto

13 gennaio

PERDENTE GARA 29-PERDENTE GARA 20 (ore 11:15)

Finale 13° posto

13 gennaio

VINCENTE GARA 29-VINCENTE GARA 30 (ore 13:30)

Semifinali 9° posto

13 gennaio

PERDENTE GARA 27-PERDENTE GARA 26 (ore 15:45, gara 37)

PERDENTE GARA 25-PERDENTE GARA 28 (ore 18, gara 38)

Semifinali 5° posto

14 gennaio

PERDENTE GARA 31-PERDENTE GARA 33 (ore 15)

PERDENTE GARA 32-PERDENTE GARA 34 (ore 18:30)

Semifinali

14 gennaio

VINCENTE GARA 31-VINCENTE GARA 33 (ore 16:30)

VINCENTE GARA 32-VINCENTE GARA 34 (ore 20:15)

Finale 11° posto

15 gennaio

PERDENTE GARA 37-PERDENTE GARA 38 (ore 17:45)

Finale 9° posto

15 gennaio

VINCENTE GARA 37-VINCENTE GARA 38 (ore 20:15)

Finali

16 gennaio

FINALE 7° POSTO (ore 15)

FINALE 3° POSTO (ore 16:30)

FINALE 5° POSTO (ore 18.30)

FINALE (ore 20:15)

