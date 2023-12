Pallanuoto femminile, inizia il girone di ritorno in Serie A1 prima della lunga sosta per il Setterosa

Ultimo turno prima di lasciare spazio alla Nazionale fino a fine febbraio per la disputa di Europei e Mondiali per la Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile, domani vedrà iniziare il girone di ritorno dopo che al termine della nona giornata è stata definita la griglia della Final Six di Coppa Italia.

La decima giornata non dovrebbe riservare sorprese per le prime cinque della classe, che partono tutte ampiamente favorite nei rispettivi match in programma: trasferta in Calabria per la capolista L’Ekipe Orizzonte, con le etnee che vanno a Cosenza per confermare il + 3 sul terzetto inseguitore.

Derby ligure per il Rapallo, che ospita il Bogliasco, mentre la SIS Roma, attualmente quinta, a Catania chiede strada alla Brizz per non perdere ulteriore contatto dalla testa, infine il Trieste sarà impegnato in trasferta a Monza contro il Como. La Plebiscito Padova ospita invece la Locatelli Genova fanalino di coda a quota zero.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

Girone di RITORNO

1^ Giornata – sabato 2 dicembre 2023

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – L’EKIPE ORIZZONTE Cosenza – Piscina Comunale

15:30 RAPALLO PALLANUOTO – NETAFIM BOGLIASCO 1951 Rapallo (GE) – Piscina Comunale

16:00 BRIZZ NUOTO – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

17:00 COMO NUOTO RECOARO – PALLANUOTO TRIESTE Monza – Centro Natatorio “Pia Grande”

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Padova – Piscina C.S. Plebiscito

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 24

C.S. PLEBISCITO PD 21

RAPALLO PALLANUOTO 21

PALLANUOTO TRIESTE 21

S.I.S. ROMA 18

BRIZZ NUOTO 12

NETAFIM BOGLIASCO 1951 7

COSENZA PALLANUOTO 7

COMO NUOTO RECOARO 3

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani